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十大屋苑｜中原周末錄19宗成交 連續16個周末穩企雙位數
2021-06-06
十大屋苑｜中原周末錄19宗成交 連續16個周末穩企雙位數
中原地產十大屋苑本周末錄得19宗成交，按周回落9.5%，已連續16個周末穩企雙位數成交，成交量橫行整固，零成交屋苑增至3個，分別為海怡半島、麗港城及黃埔花園；而太古城及沙田第一城各錄4宗成交，為表現最佳屋苑。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍新盤首輪沽清，發展商即宣布加推應市，相信會搶去各區二手買家。有部分向隅客心急入市，即轉向同區二手屋苑覓盤。買家積極入市，二手盤源短缺，買家缺乏選擇下唯有於一手市場或二、三線屋苑尋寶。
中原地產太古城匯豪峰資深分區營業經理王秀芬表示，太古城成交暢旺，本周末錄得4宗成交。太古城彩天閣低層D室，實用面積約760方呎，三房套間隔，向東南，望園景，以1,696萬元易手，折合平均實用呎價約22,316元。買家屬於用家，鍾情單位附有大套房。原業主於1990年4月以160萬元買入單位，持貨31年，帳面大賺約1,536萬元，單位升值近10倍。
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