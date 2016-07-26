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十大屋苑｜中原周末錄20宗成交 新盤向隅客開始回流
1 小時前
十大屋苑｜中原周末錄20宗成交 新盤向隅客開始回流
中原地產十大屋苑本周末錄得20宗成交，按周升5.3%，已連續17個周末穩企雙位數成交，成交量高位橫行；而3日端午節長周末錄約23宗成交。沙田第一城錄得6宗成交，表現最佳；美孚新邨及麗港城則未有交投。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍新盤次輪銷售亦即日沽清，一手市場交投熾熱，本月短短兩星期已錄過千宗成交，料本月一手成交可錄2,000至2,500宗高水平成交。有部分新盤向隅客開始心急入市，帶動二手屋苑交投。本港新冠肺炎疫情持續穩定，市場上利好消息多，樓市持續健康發展，料月尾中原城市指數有機會升穿190點。
中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良指，柏傲莊向隅客心急入市，帶動沙田第一城成交，周末錄得6宗成交。包括48座高層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，以566萬元易手，折合平均實用呎價約19,930元。原業主於2016年以357萬元買入單位，持貨5年，帳面賺209萬元，單位升值約59%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原周末錄20宗成交-新盤向隅客開始回流-271758