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十大屋苑｜中原周末錄22宗成交 上車用家轉向二手市場
1 小時前
十大屋苑｜中原周末錄22宗成交 上車用家轉向二手市場
中原地產十大屋苑本周末錄得22宗成交，較上周末增46.7%，連續20個周末維持雙位數水平。當中天水圍嘉湖山莊錄得7宗成交，較上周末急升6倍，十大屋苑中有8個屋苑錄得成交，零成交屋苑收窄至2個，分別為太古城及康怡花園。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一、二手成交皆旺，一手市場於7月份首3日錄得約460宗成交，成交主要來自啟德跑道新盤，由於新盤銀碼集中逾千萬元單位，上車用家轉向二手市場，二手上車屋苑成本周焦點。他指，新冠肺炎疫情放緩，經濟反彈復甦，買家入市意欲強，甚至願意追價入市，買賣雙方均睇好樓市。
中原地產天水圍嘉湖銀座2期第一分行副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊周末錄得7宗成交，平均實用呎價約11,416元，成交氣氛熾熱。新界區暫未有全新盤供應，嘉湖山莊成上車客焦點。嘉湖山莊景湖居14座高層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，以648.8萬元易手，折合平均實用呎價約11,926元。原業主於2018年6月以625萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利23.8萬元離場。
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