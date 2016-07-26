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十大屋苑｜中原成交見10周新高 利嘉閣按周反彈80%
1 小時前
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十大屋苑｜中原成交見10周新高 利嘉閣按周反彈80%
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美孚新邨為本周末表現最佳指標屋苑，中原及利嘉閣均錄得3宗成交。(鍾式明攝)

十大屋苑交投回暖！中原地產表示，本周末錄得12宗成交，較上周的3宗大升3倍，當中以美孚新邨表現最佳，錄得3宗成交；零成交屋苑回落至3個，屬10周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市近日交投氣氛造好，本周末新盤熱賣，兩天錄超過500宗一手成交，帶動整體入市氣氛，加上市場基礎利好因素不變，本港新冠肺炎疫情持續穩定，通關有望，買家普遍入市心態相當正面，部分一手向隅客亦陸續流向二手市場，帶動交投。

利嘉閣地產指，綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄9宗二手成交個案，較上周末的5宗按周增80%。總裁廖偉強稱，一手新盤繼續搶去市場焦點，而二手市場仍處於高位爭持的局面，令周末十大屋苑交投維持在高單位數。

他說，目前市場焦點繼續落在一手新盤，繼續搶去市場購買力。另一方面，由於過去二手市場已消耗不少盤源，不少買家已經入市，而市場仍然處高位拉鋸的局面，再加上目前仍未通關，令市場缺乏推動力，未能帶動交投進一步增加，相信要待樓市高位爭持的情況出現突破後，交投才有望進一步增加。若以屋苑劃分，以美孚新邨表現最佳，於周末錄得3宗成交；其次為麗港城、沙田第一城及嘉湖山莊，分別得2宗買賣；至於太古城、康怡花園、杏花邨、黃埔花園、新都城及映灣園共6個屋苑均暫未錄得成交。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原成交見10周新高-利嘉閣按周反彈80-292933
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