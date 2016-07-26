十大屋苑｜中原按周續跌利嘉閣持平 新盤搶去購買力

中原地產十大屋苑本周末僅錄得7宗成交，較上周末跌22.2%，3個屋苑零成交，已連續2周錄得個位數成交量，創今年農曆新年後26周新低。本周末屋苑交投分布平均，7個屋苑各錄一宗成交，美孚新邨、康怡花園及新都城則未有成交。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原城市領先指數CCL創歷史新高後，準買家與二手業主在價錢上爭持不下，令交投膠著，部分買家未有追價入市，決定回流一手貨尾，令新盤貨尾熱賣，加上本月有多個新盤醞釀開售，而青衣新盤周末首輪開售且即日沽清，銷情理想，成功搶去市場購買力，種種因素令二手交投低位橫行。
利嘉閣：買家或需數周適應放盤叫價調升
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場焦點落在新界區兩個一手項目，搶去了部分二手購買力。再者，大型屋苑樓價屢創新高，屢見業主反價個案，進一步推動購買力流入新盤市場，導致二手交投持續淡靜。綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄10宗二手成交個案，與上周末的10宗按周持平。
廖偉強指，較早前市場憧憬快將通關，買家怕內地資金會推動樓價向上，引發積存的購買力爭相睇樓入市，二手樓市屢錄破頂成交，而樓價指數亦已於上周五成功破頂。旺市多時，令市面上盤源緊缺，業主見市旺心雄提價放盤，令普遍買家入市取態轉趨觀望，或需數周適應叫價調升。他續指，多個大型新盤準備推出市場，相信會帶動多區睇樓氣氛，新盤銷情過後，料有大批向隅客回流二手屋苑，後市交投表現仍看俏。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區表現最好，共錄得4宗成交，按周減少1宗；至於港島區及九龍區則各自錄得3宗成交，分別按周增加2宗及減少1宗。若以屋苑劃分，沙田第一城表現最佳，錄得3宗成交；其次為太古城，錄得2宗買賣；而康怡花園、黃埔花園、麗港城、美孚新村及映灣園則各有1宗成交；至於杏花邨、新都城及嘉湖山莊則暫未錄得成交。
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