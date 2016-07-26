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十大屋苑｜中原按周續跌利嘉閣持平 新盤搶去購買力
14 小時前
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樓市樓價二手中原地產十大屋苑新盤購買力利嘉閣地產陳永傑廖偉強
十大屋苑｜中原按周續跌利嘉閣持平 新盤搶去購買力
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中原表示，本周3個屋苑未有成交，當中包括新都城。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末僅錄得7宗成交，較上周末跌22.2%，3個屋苑零成交，已連續2周錄得個位數成交量，創今年農曆新年後26周新低。本周末屋苑交投分布平均，7個屋苑各錄一宗成交，美孚新邨、康怡花園及新都城則未有成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原城市領先指數CCL創歷史新高後，準買家與二手業主在價錢上爭持不下，令交投膠著，部分買家未有追價入市，決定回流一手貨尾，令新盤貨尾熱賣，加上本月有多個新盤醞釀開售，而青衣新盤周末首輪開售且即日沽清，銷情理想，成功搶去市場購買力，種種因素令二手交投低位橫行。

利嘉閣：買家或需數周適應放盤叫價調升

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場焦點落在新界區兩個一手項目，搶去了部分二手購買力。再者，大型屋苑樓價屢創新高，屢見業主反價個案，進一步推動購買力流入新盤市場，導致二手交投持續淡靜。綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄10宗二手成交個案，與上周末的10宗按周持平。

廖偉強指，較早前市場憧憬快將通關，買家怕內地資金會推動樓價向上，引發積存的購買力爭相睇樓入市，二手樓市屢錄破頂成交，而樓價指數亦已於上周五成功破頂。旺市多時，令市面上盤源緊缺，業主見市旺心雄提價放盤，令普遍買家入市取態轉趨觀望，或需數周適應叫價調升。他續指，多個大型新盤準備推出市場，相信會帶動多區睇樓氣氛，新盤銷情過後，料有大批向隅客回流二手屋苑，後市交投表現仍看俏。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區表現最好，共錄得4宗成交，按周減少1宗；至於港島區及九龍區則各自錄得3宗成交，分別按周增加2宗及減少1宗。若以屋苑劃分，沙田第一城表現最佳，錄得3宗成交；其次為太古城，錄得2宗買賣；而康怡花園、黃埔花園、麗港城、美孚新村及映灣園則各有1宗成交；至於杏花邨、新都城及嘉湖山莊則暫未錄得成交。

相關新聞：二手樓價指數按周升0.65%　再創新高

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利嘉閣指，本周末沙田第一城表現最佳，錄得3宗成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原按周續跌利嘉閣持平-新盤搶去購買力-280437
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