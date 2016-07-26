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十大屋苑｜中原本周末9宗成交 全月共150宗按月少12%
6 小時前
十大屋苑｜中原本周末9宗成交 全月共150宗按月少12%
中原地產公布，十大屋苑本周末錄得9宗成交，較上周末減少2宗或約18%，當中半數屋苑零成交，最旺為美孚新邨，錄得3宗成交。至於十大屋苑10月全月共錄得150宗成交，按月回落約12%，屬22個月新低，當中7個屋苑按月成交量報跌。
陳永傑：料周末成交量將重返雙位數
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》公布後，後市轉趨明朗，入市氣氛陸續向好，惟颱風兩度襲港，以致上半月成交仍慢，下半月一手及二手成交明顯加快。新盤市場熾熱，亦帶動二手氣氛。本周末新盤市場錄逾350宗成交，可見市場入市信心強勁。隨著大市明朗化，預計下月十大屋苑周末成交量可重上雙位數。
美孚新邨47年長情業主帳面勁賺62倍
中原地產西九龍美孚3期分行高級分行經理余考成稱，美孚新邨本周末錄得3宗成交，包括百老匯街75號中層C室，實用面積約664方呎，兩房間隔，享内街景，以808萬元成交，實用呎價約12,169元。原業主於1974年以12.8萬元買入單位，持貨47年才轉售，帳面獲利795.2萬元或約62倍。屋苑本月錄得19宗成交，較上月少1宗，平均實用呎價約13,153元，按月回落約6%。
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