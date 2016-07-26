Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
十大屋苑｜中原父親節周末錄16宗成交 按周回落兩成
2 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手中原地產十大屋苑陳永傑黃埔花園新都城
十大屋苑｜中原父親節周末錄16宗成交 按周回落兩成
news-images
中原地產本周末十大屋苑交投主要集中於港島及九龍區，其中新都城錄得3宗成交，保持上周旺勢。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得16宗成交，按周回落20%，新界區屋苑成交相對疏落，交投主要集中於港島及九龍區，黃埔花園錄得4宗表現最佳，新都城亦錄得3宗成交，而「捧蛋」屋苑則僅錄麗港城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，父親節周末一手新盤熱賣，昨日何文田新盤幾近沽清，今日大圍新盤第三輪銷售，吸引力不減，估計今晚可順利沽清，令二手交投略為受壓，尤其是新界區屋苑，加上市場購買力陸續分散至二、三線屋苑，而藍籌屋苑樓價年內已累積一定升幅，部分更早已突破歷史新高，買家需時考慮拖慢交投步伐，相信隨著新冠肺炎疫情好轉，市場充斥利好因素如屯馬綫全綫通車、低息環境持續、通關在望等，樓市交投將持續暢旺。

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，新都城於父親節周末錄得3宗成交，保持上周旺勢。屋苑2期9座中層D室，實用面積約538方呎，三房套房間隔，擁內園景，以915萬元易手，折合實用呎價約17,007元。原業主於2009年以308萬元買入單位，持貨12年，現沽貨帳面獲利607萬元，單位升值近2倍。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原父親節周末錄16宗成交-按周回落兩成-272559
#Hashtags
樓市樓價二手中原地產十大屋苑陳永傑黃埔花園新都城
Am730

二手速遞｜外區首置客購大坑浣紗閣兩房 呎價達2萬

二手速遞｜低市價！大埔翠屏花園一房減20萬易主

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
二手速遞｜外區首置客購大坑浣紗閣兩房 呎價達2萬
Am730
Am730
二手速遞｜低市價！大埔翠屏花園一房減20萬易主
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多