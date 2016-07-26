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十大屋苑｜中原父親節周末錄16宗成交 按周回落兩成
2 小時前
十大屋苑｜中原父親節周末錄16宗成交 按周回落兩成
中原地產十大屋苑本周末錄得16宗成交，按周回落20%，新界區屋苑成交相對疏落，交投主要集中於港島及九龍區，黃埔花園錄得4宗表現最佳，新都城亦錄得3宗成交，而「捧蛋」屋苑則僅錄麗港城。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，父親節周末一手新盤熱賣，昨日何文田新盤幾近沽清，今日大圍新盤第三輪銷售，吸引力不減，估計今晚可順利沽清，令二手交投略為受壓，尤其是新界區屋苑，加上市場購買力陸續分散至二、三線屋苑，而藍籌屋苑樓價年內已累積一定升幅，部分更早已突破歷史新高，買家需時考慮拖慢交投步伐，相信隨著新冠肺炎疫情好轉，市場充斥利好因素如屯馬綫全綫通車、低息環境持續、通關在望等，樓市交投將持續暢旺。
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，新都城於父親節周末錄得3宗成交，保持上周旺勢。屋苑2期9座中層D室，實用面積約538方呎，三房套房間隔，擁內園景，以915萬元易手，折合實用呎價約17,007元。原業主於2009年以308萬元買入單位，持貨12年，現沽貨帳面獲利607萬元，單位升值近2倍。
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