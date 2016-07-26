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十大屋苑｜中原8月成交創19個月新低 股市波動拖慢交投
2 小時前
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十大屋苑｜中原8月成交創19個月新低 股市波動拖慢交投
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黃埔花園8月成交量僅15宗，創19個月新低，按月少近60%。(資料圖片)

中原地產表示，十大屋苑8月份錄得210宗成交，按月回落36.4%，跌破300宗關口，創19個月新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月香港股市因內地調控措施而變得波動，加上外圍經濟環境充滿挑戰，本港通關亦未有消息，令部分長線投資者放慢入市步伐。另一方面，二手樓價破頂後，普遍業主叫價相對硬淨，買家需時消化新價格，樓價高位爭持，成交放慢亦屬合理現象。幸好臨近月底，股市回穩，加上多個新盤排隊登場，樓市氣氛再次回升，交投亦比月初加快，料9月二手交投穩步向上。

映灣園表現最佳 黃埔花園價量齊跌

十大屋苑表現方面，康怡花園8月錄得20宗成交，較上月的19宗，多1宗或約5%，平均實用呎價約18,182元，按月升1.9%。升幅最多為映灣園，本月錄23宗成交，按月多15%，平均實用呎價約12,770元，按月增3%。至於其餘8個成分屋苑均告回落，當中黃埔花園跌幅最大，按月少近60%，8月成交量僅15宗，創19個月新低，僅高於去年1月的12宗成交，而平均實用呎價亦回落至16,903元，按月跌幅2.4%。

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映灣園8月表現最佳，錄23宗成交，按月多15%。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原8月成交創19個月新低-股市波動拖慢交投-282712
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