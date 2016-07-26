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十大屋苑｜利嘉閣周末錄11宗成交 按周持平
5 小時前
十大屋苑｜利嘉閣周末錄11宗成交 按周持平
利嘉閣地產表示，周末十大屋苑成交數字連續兩周企穩雙位數，綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄11宗二手成交個案，較上周末的11宗按周持平。
總裁廖偉強指，雖然現時願意減價的二手業主為數不多，而樓價繼續於高位爭持，但在多個新盤推波助瀾下，整體市場氣氛有所轉旺，帶動二手交投活動保持不俗。廖氏認為，由於市場欠缺重大的利好消息催化，而短期內亦有多個新盤準備登場，故估計未來數周二手屋苑買賣平穩發展。
沙田第一城周末錄5宗買賣 表現活躍
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以新界區表現最好，錄得6宗成交，按周增加3宗，而九龍區錄得5宗成交，按周少2宗；而港島區買賣則按周減1宗，本周末暫未錄得成交。若以屋苑劃分，以沙田第一城表現最佳，於周末錄得5宗買賣，其次為錄得2宗成交的黃埔花園；至於麗港城、新都城、美孚新邨及嘉湖山莊，各自有1宗成交；而太古城、康怡花園、杏花邨及映灣園均暫未錄得交投。
利嘉閣地產沙田第一城分行高級經理黃慶揚稱，沙田第一城過去兩日假期交投十分暢旺，一共錄得5宗成交，其中包括44座中層B室，實用面積約284方呎，以約533萬元沽出，折合實用面積呎價約18,768元。另外，49座高層B室，實用面積約284方呎，以約560萬元沽出，折合實用面積呎價約19,718元。
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