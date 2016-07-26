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十大屋苑｜利嘉閣周末錄15宗成交 新界區表現最好
15 小時前
十大屋苑｜利嘉閣周末錄15宗成交 新界區表現最好
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，現時二手氣氛平穩，不乏買家查詢問盤，尋找入市機會，然而市場平價筍盤匱乏，交投進度相對較慢。綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄15宗二手成交個案，雖較上周末的17宗減少2宗或12%，但連續18個星期成交錄得10宗以上。
廖偉強指，二手市場盤源不足，業主叫價硬淨進取，買家需要較多時間適應，預計買賣雙方短期拉鋸局面未變。另一方面，市場上有多個新盤推售，搶去部分購買力，估計要待矚目新盤報捷後，向隅客回流才可望刺激二手屋苑買賣成交，估計未來一兩周二手交投步伐相對穩定。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區表現最好，共錄得7宗成交，按周增加2宗；而九龍區錄得6宗成交，按周減少3宗；至於港島區則錄得2宗成交，按周減少1宗。若以屋苑劃分，以沙田第一城表現最佳，錄得5宗交投；其次為新都城，錄得3宗成交，太古城、美孚新邨及嘉湖山莊各錄得2宗買賣；而麗港城錄得1宗成交。康怡花園、杏花邨、黃埔花園及映灣園則暫未錄得成交。
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