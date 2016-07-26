Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
十大屋苑｜利嘉閣周末錄15宗成交 新界區表現最好
15 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手利嘉閣地產十大屋苑廖偉強新界嘉湖山莊
十大屋苑｜利嘉閣周末錄15宗成交 新界區表現最好
news-images
本周末以新界區表現最好，共錄得7宗成交，按周增加2宗；其中嘉湖山莊錄得2宗買賣。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，現時二手氣氛平穩，不乏買家查詢問盤，尋找入市機會，然而市場平價筍盤匱乏，交投進度相對較慢。綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄15宗二手成交個案，雖較上周末的17宗減少2宗或12%，但連續18個星期成交錄得10宗以上。

廖偉強指，二手市場盤源不足，業主叫價硬淨進取，買家需要較多時間適應，預計買賣雙方短期拉鋸局面未變。另一方面，市場上有多個新盤推售，搶去部分購買力，估計要待矚目新盤報捷後，向隅客回流才可望刺激二手屋苑買賣成交，估計未來一兩周二手交投步伐相對穩定。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區表現最好，共錄得7宗成交，按周增加2宗；而九龍區錄得6宗成交，按周減少3宗；至於港島區則錄得2宗成交，按周減少1宗。若以屋苑劃分，以沙田第一城表現最佳，錄得5宗交投；其次為新都城，錄得3宗成交，太古城、美孚新邨及嘉湖山莊各錄得2宗買賣；而麗港城錄得1宗成交。康怡花園、杏花邨、黃埔花園及映灣園則暫未錄得成交。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜利嘉閣周末錄15宗成交-新界區表現最好-273586
#Hashtags
樓市樓價二手利嘉閣地產十大屋苑廖偉強新界嘉湖山莊
Am730

新盤銷情｜破頂成交！柏傲莊II開放式天台戶呎售33117元

二手速遞｜市價水平！丹拿花園三房套減55萬成交

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新盤銷情｜破頂成交！柏傲莊II開放式天台戶呎售33117元
Am730
Am730
二手速遞｜市價水平！丹拿花園三房套減55萬成交
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多