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十大屋苑｜利嘉閣周末錄17宗成交 按周減11%
1 小時前
十大屋苑｜利嘉閣周末錄17宗成交 按周減11%
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本港二手市場交投大致靠穩，過去周末成交宗數與對上數個周末相若，主要因為現時市場焦點落於新盤市場，而二手市場貨源減少，部分業主叫價硬淨，買賣雙方形成拉鋸局面。整體而言，二手市場繼續平穩發展。綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄17宗二手成交個案，較上周末的19宗減少2宗或11%。
廖偉強指，現時有多個新盤在市場推售，繼續成為市場焦點。至於二手市場方面，由於不少盤源已被市場消化，業主叫價轉趨強硬，造成買賣雙方拉鋸局面，但整體二手市場仍然靠穩發展。他預期，短期內二手市場表現要視乎新盤推售情況，若未來一周沒有大型市場焦新盤開售的話，相信二手市場表現會較過去周末好轉。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區表現最好，共錄得9宗成交，按周增加2宗，新界區錄得5宗成交，按周增加2宗；而港島區則錄得3宗成交，按周減少3宗。若以屋苑劃分，以新都城表現最佳，錄得5宗成交；其次為嘉湖山莊，錄得4宗成交，太古城錄得3宗成交，麗港城錄得2宗成交，黃埔花園、美孚新邨及沙田第一城各錄得1宗成交，而康怡花園、杏花邨及映灣園則暫未錄得成交。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜利嘉閣周末錄17宗成交-按周減11-272561