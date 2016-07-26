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十大屋苑｜利嘉閣周末錄20宗成交 九龍新界表現俱佳
3 小時前
十大屋苑｜利嘉閣周末錄20宗成交 九龍新界表現俱佳
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場上買家開始適應業主調升的價格而陸續入市，加上剛過去的周末未有大型全新盤登場，令部分客人流入二手，帶動十大指標屋屋苑周末成交量創五周新高。綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄20宗二手成交個案，較上周末的13宗增加54%，創近五周以來新高，亦已連續21個周末錄得雙位數成交。
廖偉強指，近日新冠肺炎疫情減退，有助加強買家入市信心，加上在消費券推出帶動的經濟連鎖複式效應之下，市民外出意欲增加，並憧憬經濟得到進一步改善，預計短期內二手成交可保持於不俗水平，若之後當大型新盤推出市場，則可能短暫地搶佔準買家焦點，而整體樓市表現將繼續保持暢旺。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區及新界區表現俱佳，兩區各自錄得9宗成交，分別按周增加2宗及4宗；而港島區錄得2宗成交，按周多1宗。若以屋苑劃分，以嘉湖山莊表現最好，錄得5宗交投；其次，麗港城、美孚新邨及沙田第一城分別各錄3宗成交；太古城及新都城則各錄2宗交投；黃埔花園及映灣園分別錄得1宗買賣；而康怡花園及杏花邨則暫未聞成交。
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