地產
十大屋苑｜利嘉閣周末錄20宗成交 新界區表現最好
2021-06-06
十大屋苑｜利嘉閣周末錄20宗成交 新界區表現最好
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，大圍站上蓋新盤銷情火熱，凍結市場大批購買力，一手暢旺更帶動二手交投，部分向隅客見整體樓市氣氛熱鬧，更隨即轉往同區大型二手屋苑覓盤入市。不過多區盤源稀缺，在單位選擇較少，業主叫價硬淨的情況下，二手入市步伐維持平穩。綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄20宗二手成交個案，較上周末的19宗增加1宗或5%。
廖偉強指，踏入六月，多個新盤排隊登場，繼柏傲莊III後，新界另一東鐵沿線大型項目亦醞釀推出，料短期內一手市場將主導樓市。另一邊廂，二手屋苑賣盤買少見少，市場筍盤已大多被消化，樓價進一步上漲，買家或需提高預算才能覓得心頭好。不過，在現時一手旺市帶動下，相信熱潮過後，會有大批向隅客流入各區二手市場，在剛需支持下，估計未來一至兩周二手交投將平穩發展。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，新界區錄得9宗成交，按周增加1宗，是表現最好地區；港島區則錄得7宗成交，按周增加4宗；九龍區共錄4宗成交，較上周減少4宗；若以屋苑劃分，太古城表現稱冠，錄得5宗，其次是沙田第一城的4宗；嘉湖山莊錄得3宗成交；康怡花園、黃埔花園及映灣園分別錄得2宗成交；麗港城及美孚新邨錄得1宗成交；餘下杏花邨及新都城則錄得零成交。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜利嘉閣周末錄20宗成交-新界區表現最好-270764