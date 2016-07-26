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十大屋苑｜利嘉閣周末19宗成交 二手氣氛繼續暢旺
1 小時前
十大屋苑｜利嘉閣周末19宗成交 二手氣氛繼續暢旺
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本港二手市場睇樓量及交投繼續保持暢旺，過去週末成交宗數與上周末相若，皆因大量筍盤早前已被市場消化，現時部份業主叫價硬淨，買家議價空間自然下降，變相減慢二手入市步伐。加上一手新盤市場火熱，難免搶去二手市場焦點，但預料未來一二手市場會互相輝映帶動，部分新盤向隅客更會轉向二手市場。綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄19宗二手成交個案，較上周末的20宗少1宗或5%；至於端午節三天假期十大指標屋苑則合共錄得26宗買賣。
廖偉強指，二手市場氣氛繼續暢旺，睇樓量表現不俗，過去周末日的成交宗數與上周末相若，主因是現時業主叫價轉趨強硬，議價空間相對較少，自然拖慢二手成交速度。再者市場上多個新盤輪番登場，難免搶佔樓市焦點，短期內一手市場將繼續主導樓市。他強調，料樓市氣氛會繼續保持熾熱，同時在新盤熱銷帶動下，未來會有向隅客流入各區二手市場，一二手市場交投將互相輝映帶動。
在過去三天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，三天長假交投以九龍區最多，共錄得11宗成交，新界區錄得9宗成交，港島區則錄得6宗成交。若以屋苑劃分，以新都城及沙田第一城表現最佳，三天分別錄得5宗成交；其次太古城錄得4宗成交，黃埔花園及嘉湖山莊錄得3宗成交，康怡花園及麗港城各錄得2宗成交，美孚新邨及映灣園分別錄得1宗成交，杏花邨則暫未錄得成交。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜利嘉閣周末19宗成交-二手氣氛繼續暢旺-271762