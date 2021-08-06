地產
十大屋苑｜業主心雄叫價過分進取！本周末成交見今年次低
21 分前
十大屋苑｜業主心雄叫價過分進取！本周末成交見今年次低
中原地產公布，十大屋苑本周末錄得9宗成交，較上周末跌30.8%，未能延續24個周末錄得雙位數成交的紀錄，宗數為今年次低，屬2月(2月13至14日錄3宗成交)後半年新低。十大屋苑當中錄4個屋苑「捧蛋」，包括康怡花園、麗港城、新都城及映灣園；天水圍嘉湖山莊錄得4宗成交，表現最佳。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於本月各區新盤陸續推出，當中不乏1,000萬元以下選擇，搶去部分購買力，加上市況持續向好，令部分業主心雄，叫價過分進取，買家仍需要時間考慮及適應，令二手交投略為拉鋸。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，嘉湖山莊本周末錄得4宗成交，主要是同區新盤帶動不少買家到區內睇樓，樓價亦穩步上揚，部分買家願意追價入市。嘉湖山莊最新錄樂湖居7座低層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，以630萬元沽出，折合實用呎價約11,434元，原業主於1994年以180萬元買入單位，現轉手帳面獲利450萬元離場。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜業主心雄叫價過分進取！本周末成交見今年次低-279412