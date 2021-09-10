香港買家優先認購 首期僅26萬起
香港買家優先認購 首期僅26萬起
磚頭保值，近年不少投資者轉投海外物業市場，澳洲阿德萊德最近出現五年內唯一新盤—Market Square。新盤更是由市政府與頂級發展商ICD攜手合作，斥資4億澳元打造的最大綜合住宅旗艦項目，規模之大可謂跨越世紀的南澳大盤。香港投資者有福了！香港將成為發售首站，利安環球更是海外唯一指定代理商，將於9月17-19日舉行展銷會，入場價僅需首期港幣26萬起，香港買家可以優先認購，記得把握世紀難逢的最後機會，投資自住阿德萊德市中心全新地標！
Market Square是阿德萊德CBD近5年唯一推出的全新樓盤，由150年歷史地標Central Market（中央市集）活化而成，將集住宅、設施、商場、5星級酒店、辦公大樓於一身，項目預計2024年中落成。入場價只需200萬港幣起，首期僅需26萬起。項目提供210個1房至3房住宅單位、另有3房及4房頂層豪宅，1房面積最少已有五百多平方呎，自住夠舒適，亦有投資潛力，阿德萊德第二季的樓價中位數為54萬澳元，已較去年同期升了13.2%，按季升3.9%。
Market Square是集住宅、辦公室、文娛消閒和酒店用途於一身的綜合旗艦項目，由3座大樓組成，當中包括接近12萬平方呎零售及餐飲商店，7層高甲級商業大廈，16萬平方呎辦公大樓及251個五星級級酒店客房，逾3萬平方呎戶外平台及綠化環境，並設露台花園、育兒設施及托兒服務、租戶停車場、專屬VIP轄區通道等等。項目位於CBD最心臟地帶，除了項目配備的綜合設施，附近有不少消費娛樂配套，步行5分鐘可到Victoria Square，亦鄰近唐人街，集合了各式餐廳、酒吧、健身室及娛樂設施。而且交通方便，5分鐘車程就到阿德萊德最著名的大型商場Rundle Mall， Victoria Square也有免費電車可穿梭於城市四周，到Adelaide Train Station亦只是10分鐘步行距離。爸爸媽媽更要注意，項目距離南澳第一大學府The University of Adelaide只要5分鐘車程；距離University of South Australia只要10分鐘車程！
香港作為發售首站，世紀大盤Market Square率先於9月17至19日舉行全球獨家發售展銷會，記得把握黃金機會，立即登記預約展銷會了解更多！
預約：https://www.rae-on.com/am730/
【澳洲阿德萊德CBD世紀大盤獨家發售展銷會】
日期：9月17日（五）
時間：上午11時至下午7時
地點：銅鑼灣禮頓中心13樓1307至1309室
日期：9月18-19日（六、日）
時間：上午11時至下午7時
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535辦公大樓20樓展銷廳
(銅鑼灣港鐵站D1出口步行1分鐘即可到達)
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