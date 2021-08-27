即日沽清｜Wetland Seasons Bay加推123伙 首涉開放式

新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay昨日(28日)進行次輪銷售312伙，當中300伙以價單形式發售，其餘12伙則以招標形式發售。副董事總經理雷霆表示，即日沽清公開發售的300伙，形容銷情是「氣勢如虹」。有見向隅客眾多，最新加推第6號價單，涉123伙，並首推開放式戶型單位。維持最高17.5%折扣優惠，折實售價由430.16萬元起，折實平均呎價15,492元。
雷霆指，最新加推單位包括可享濕地景觀、向南內園、泳池景觀，以及14伙特色戶，只有部分單位輕微提價約2%，整體而言仍屬原價加推。
今批123伙涵蓋開放式至四房，折實售價由430.16萬至1,174.98萬元，折實呎價介乎13,432元至18,813元。最低售價為5A座1樓B6單位，實用面積268方呎，開放式間隔，折實售價及呎價分別為430.16萬元及16,051元。他透露，項目有機會本周六(9月4日)進行第三輪銷售，即日接受購樓意向登記，將視乎收票情況考慮加推單位。
次輪九龍客佔比提升
代理總經理胡致遠稱，Wetland Seasons Bay昨日首輪上午A組時段共錄10組買家出席，合共售出20伙。全日最高成交價為第3A座7樓C1單位，造價達1,057.8萬元。客源分布方面，以天水圍、元朗及屯門為主，佔約55%；而九龍佔比增至約25%、其他新界區佔約15% 、港島則佔約5%。至於項目完成兩輪銷售，套現逾40億元。
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Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期約10個月。