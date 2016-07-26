即日沽清｜Wetland Seasons Bay原價加推160伙 472萬入場

新界大型新盤銷情報捷，新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay昨日(21日)進行首輪銷售350伙，當中48伙以招標形式推售，302採價單形式發售。副董事總經理雷霆表示，即日沽清公開發售的302伙，有見向隅客眾多，最新加推第4號價單，涉160伙，維持最高17.5%折扣優惠，折實售價由472.36萬元起，折實平均呎價15,320元，較上張3號價單的15,018元，高約2%。
雷霆稱，撇除景觀等因素，今批單位屬原價加推。160伙涵蓋一房至三房，折實售價由472.36萬至799.06萬元，折實呎價介乎13,693元至18,706元。入場為3A座1樓B7單位，實用面積300方呎，一房間隔，折實售價及呎價分別為472.36萬元及15,745元。他透露，項目有機會本周六(28日)進行次輪銷售，而首批單位即日沽清，是延續Wetland系列紅盤熱賣的優良傳統。
首輪新界客為主 大手客擲近3000萬掃4伙
代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay昨日首輪上午A組時段共錄14組買家出席，均認購2伙至4伙，當中有大家庭、買給子女結婚用途等，最大手斥近3,000萬元買入4伙，包括兩房連儲物房及三房三套單位。下午B組時段亦有買家購入2伙，其中超過10伙成交價逾1,000萬元。
他續指，全日成交呎價最高為2B座10樓A3單位，實用呎價21,249元，料創項目新高。客源分布方面，來自屯門、元朗及天水圍佔約55%；新界其他地區佔20%；九龍及港島區分別佔20%及5%。項目首輪截收10,185認購登記，超額認購近33倍。市場消息指，截至昨晚約6時30分全數單位已獲買家認購，籌號僅輪至約450號。
至於發展商上周二(17日)已加推第3號價單，涉215伙，折實售價由471.68萬至972.36萬元，折實呎價介乎13,025元至18,850元，折實平均呎價15,018元。
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Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期不足一年。