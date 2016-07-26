呎價較同區低輸一成 堅尼地城新盤618萬入場

低│開│吸│客
已有6年未有新盤供應的堅尼地城，最新迎來由新鴻基地產(016)、會德豐地產及恒基地產(012)合作發展的KENNEDY 38，昨首推70伙，單位實用面積全低於300方呎。提供最高10%折扣優惠，折實售價618.3萬元起，整批樓價為830萬元以下；折實平均呎價26,888元，均低於同區一手及二手呎價，最多達11%。
新地代理副總經理唐錦江表示，首批單位包括23伙開放式及47伙一房，實用面積由229至299方呎。單位折實價由618.3萬至827.01萬元，折實呎價由25,117元至29,956元；當中60伙以折實價計屬800萬元以下。最低售價單位為3樓H室，實用面積229方呎，開放式間隔。
新地副董事總經理雷霆指，項目與港鐵站僅2分鐘步程，亦位處名校網，形容首批單位定價屬「投資自用佳選」，示範單位今日起開放，明日開始接受認購。
中原地產西半山首席營業董事李巍稱，項目首批開價較市場預期平30%，由於大部分單位折實售價於800萬元內，料可吸引投資客入市，項目落成後實用呎租可達80元，租金回報約3.5厘。堅尼地城對上一個新盤為2015年推出的加多近山，當時入場價逾1,000萬元。參考港島西新盤尚瓏及藝里坊．2號首批折實平均呎價分別為30,299元及27,620元，KENNEDY 38折實均價較兩者低約11%及2.7%，亦低於附近二手屋苑近期平均實用呎價介乎28,538元至29,255元。
Wetland Seasons Bay兩期明推售179伙
新地除KENNEDY 38外，另有兩盤月內出擊！天水圍Wetland Seasons Bay(WSB)第二期於周二首輪銷售136伙，代理總經理胡致遠稱，首輪單位即日沽清，套現逾9億元，已即日加推147伙，並定於明日次輪銷售172伙，包括以價單形式推售164伙，另8伙以招標形式發售；而當日亦推出WSB第一期7伙以價單形式發售，即WSB兩期合共179伙開賣。
同系位於港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub料最快月底推售，代理總經理陳漢麟說，項目正待批預售，由四座住宅大樓組成，涉1,030伙，實用面積由約300至約1,200方呎，戶型涵蓋一房至四房，全屬標準單位，樓花期約17個月。
長實荃灣海之戀商場出租率達100%
長江實業集團(1113)旗下荃灣海之戀商場OP Mall今日正式開幕，長實投資董事黃思行表示，OP Mall於2019年開始試業，至今出租率已達100%，涉逾150個商戶，將有國際學校於明年9月投入服務。她稱，商場目前呎租介乎約50元至約400元，集團與部分租戶設分成制度，商場每月租金收入目標約2,000萬元。為迎接快將到來的聖誕及新年消費檔期，她透露將投放2,000萬元為商場進行宣傳工作，包括向消費者提供優惠券、進行裝飾擺設及廣告宣傳。