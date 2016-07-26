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周六賣樓｜Wetland Seasons Bay截收逾5000票 超購16.5倍
1 小時前
周六賣樓｜Wetland Seasons Bay截收逾5000票 超購16.5倍
新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目Wetland Seasons Bay第一期將於本周六(9月4日)進行第三輪銷售，涉300伙，當中285伙以價單形式發售，其餘15伙則以招標形式發售。項目今日截止認購，累收逾5,000個購樓意向登記，以價單發售285伙計，超額約16.5倍。
發展商表示，以價單推售之單位涵蓋開放式至三房間隔及特色戶，折實售價由430.16萬至1,026.43萬元，折實呎價介乎13,405元至18,932元。
Wetland Seasons Bay第一期首兩輪銷售均告即日沽清，全盤提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期約10個月。
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