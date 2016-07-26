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商場動態｜長實海之戀商場出租率達100% 國際幼稚園明年進駐
32 分前
商場動態｜長實海之戀商場出租率達100% 國際幼稚園明年進駐
長江實業集團(1113)旗下荃灣海之戀商場OP mall將於明日(12日)正式開幕，長實地產投資董事黃思行表示，OP mall於2019年開始試業，至今出租率已達100%，目前最大租戶為日本大型百貨DON DON DONKI，連同全球首間鮮選壽司，共承租約6.3萬方呎樓面。她透露，本年度成功引入維多利亞國際幼稚園進駐，承租約1.3萬方呎樓面，設有7間課室及多元學習空間，預計明年9月投入服務。
黃思行指，OP Mall現屬集團第二大商場，樓面面積達43.6萬方呎，涉逾150個商戶，當中食肆比例佔約40%；另約40%為生活配套如銀行、美容和超市等；約20%則屬零售商戶。她續指，目前商場呎租水平介乎約50元至約400元，集團與部分租戶設有分成制度，而商場每月租金收入目標約2,000萬元。
投放2000萬元於聖誕新年消費檔期宣傳
為迎合快將到來的聖誕及新年消費檔期，黃思行透露商場將投放2,000萬元進行宣傳工作，包括向消費者提供優惠券、為商場進行裝飾擺設及進行廣告宣傳。被問及本港零售市道走勢，她認為屯馬綫已全線開通，有助更多外區客來OP Mall消費，擴闊商場的客源；又隨着新冠肺炎疫情對零售消費影響逐漸減弱，有租戶已無需集團提供支援措施，加上政府即將落實通關安排，故對市況保持樂觀，而商場租金表現亦將平穩向上。
長實明年部署推4盤
長實執行董事趙國雄表示，集團來年部署推售4個主要項目，合共涉約3,000伙住宅單位。當中與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站第三期項目規模最大，涉約1,200伙至1,300伙。其他項目包括與新鴻基地產(016)合作的屯門第55區小秀村住宅發展項目及油塘東源街5及8號住宅項目，兩盤分別提供約800伙。
至於目前正在銷售的西半山波老道21號豪宅項目21 BORRETT ROAD，第二期亦將於明年推出。
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