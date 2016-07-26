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啟德新盤｜中原：MONACO ONE首批開價較區內二手低近10%
39 分前
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樓市樓價一手新盤MONACO ONE啟德首張價單中原地產陳永傑二手
啟德新盤｜中原：MONACO ONE首批開價較區內二手低近10%
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MONACO ONE料可吸引分支家庭上車客及長線投資者入市。(陳奕釗攝)

會德豐地產啟德MONACO ONE最新公布首張價單，涉99伙，提供最高12%折扣優惠，折實售價由756.8萬元，折實平均呎價23,365元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，MONACO ONE首批單位定價比同區二手低近10%，比同區一手貨尾更低近15%，亦與同區同系年初推出的MONACO及GRANDE MONACO相若，可見樓價重返今年年初價格，定價吸引，相信發展商目標明確，有意將樓市交投氣氛進一步推高，以量為先，料首批單位可順利沽清。

他指，新盤市場持續熱鬧，多個大型新盤排隊開售，百花齊放，發展商為求盡推單位，訂價具競爭力，料MONACO ONE可吸引分支家庭上車客及長線投資者入市。至於今年首10個月，全港一手成交錄逾14,000宗，相信月內可打破銷監網去年全年一手成交紀錄，估計本月一手成交量可達2,000宗。

區內二手最新呎價介乎2.28萬至2.68

據中原地產資料顯示，目前啟德區內二手屋苑最新實用呎價，如OASIS KAI TAK、嘉匯及龍譽分別為26,846元、24,192元及24,022元。至於天寰及啟德一號分別為23,048元及22,822元。

至於區內一手項目，恒基地產(012)的THE HENLEY III今年8月首推81伙，折實平均呎價28,200元，折實入場價625.38萬元。同系GRANDE MONACO今年2月首推68伙，折實平均呎價23,795元，折實入場價766.2萬元。MONACO今年1月首推80伙，折實平均呎價22,669元，折實入場價596.6萬元。

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陳永傑估計本月一手成交量可達2,000宗。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜中原：monaco-one首批開價較區內二手低近10-291601
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