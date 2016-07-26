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啟德新盤｜GRANDE MONACO特色戶5191萬成交 呎價近3.3萬
2 小時前
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樓市樓價一手新盤GRANDE MONACO啟德會德豐地產MONACO ONE首輪銷售
啟德新盤｜GRANDE MONACO特色戶5191萬成交 呎價近3.3萬
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GRANDE MONACO昨日成功招標售出1伙低座天際複式單位。(陳奕釗攝)

會德豐地產啟德GRANDE MONACO昨日成功招標售出1伙低座天際複式單位，屬四房雙套及工作間連洗手間，實用面積1,595方呎，平台239方呎 ; 天台508方呎，成交價5,191.725萬元，呎價32,550元。

MONACO ONE首輪暫收逾5000超購近14

至於同系新盤MONACO ONE將於明日(13日)首輪銷售342伙，包括第1號至3號價單合共341伙以價單形式發售，另招標發售1伙特色單位。發展商表示，至今累收逾5,000票，超額認購近14倍，創啟德區內項目新高。

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MONACO ONE首輪暫累收逾5,000票，超額認購近14倍，創啟德區內項目新高。(鍾式明攝)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜grande-monaco特色戶5191萬成交-呎價近3-3萬-292666
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