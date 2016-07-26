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啟德新盤｜MONACO ONE加推170伙 折實757萬入場
1 小時前
啟德新盤｜MONACO ONE加推170伙 折實757萬入場
本周一手市場熱鬧，市區新盤加入開賣。會德豐地產啟德MONACO ONE第一期最新加推第3號價單，涉170伙，維持「120天現金優惠付款計劃」最高12%折扣優惠計，折實售價由757.2萬元起。發展商同時落實將於周六(13日)首輪銷售342伙，包括第1號至3號價單合共341伙以價單形式發售，1伙特色單位招標發售。
加推單位輕微加價0.3%
最新加推的170伙，包括83伙一房開放式廚房、21伙兩房開放式廚房、28伙兩房、29伙三房開放式廚房，以及9伙三房加儲物房單位，實用面積由319至671方呎。單位售價由860.4萬至1,969.6萬元，實用呎價介乎25,837至34,837元，平均呎價為28,181元。扣除最高12%折扣優惠後，折實售價757.2萬至1,733.3萬元，折實呎價介乎22,738元至30,659元，折實平均呎價24,801元，較上張價單的24,543元，加價僅1%。發展商指，撇除景觀及樓層因素，是次加推輕微加價0.3%。
是次170伙以折實價計，預計可套現約17.5億元。連同早前公布的首兩張價單，項目已推出合共368伙，佔項目可發售單位約75%。
周六首輪發售342伙 包括天際特色戶
發展商指，周六首輪發售342伙，公開發售的341伙包括155伙一房開放式廚房、57伙兩房開放式廚房、60伙兩房、50伙三房開放式廚房，以及19伙三房加儲物房單位，實用面積由319至671方呎。單位折實售價756.8萬至1,733.3萬元，折實呎價介乎22,065元至30,659元，折實平均呎價24,359元。以折實售價預計可套現約34.9億元。
至於項目唯一1伙天際平台特色單位亦將以招標形式出售，招標日期定於周五(12日)至今年12月31日每日下午2時至下午5時。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜monaco-one加推170伙-折實757萬入場-292306