Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
啟德新盤｜MONACO ONE加推99伙 折實價761萬起
2 小時前
#Hashtags
樓市樓價一手新盤MONACO ONE啟德加推首輪銷售
啟德新盤｜MONACO ONE加推99伙 折實價761萬起
news-images
發展商表示，撇除景觀及座向因素，MONACO ONE今批99伙屬原價加推。(陳奕釗攝)

會德豐地產啟德MONACO ONE自推出以來反應熱烈，最新加推第2號價單，涉99伙。維持最高12%折扣優惠，折實售價由761.1萬元起，折實平均呎價24,543元，較首張價單的23,365元，高5%。發展商表示，撇除景觀及座向因素，是次屬原價加推。

MONACO ONE目前登記人數超過2,000人，以目前兩張價單合共198伙計，超額認購約9倍。

最新加推的99伙戶型為一房至三房標準單位，包括35伙一房開放式廚房、12伙兩房開放式廚房、27伙兩房、20伙三房單位開放式廚房，以及5伙三房加儲物房單位，實用面積由319至671方呎。如選用「120天現金優惠付款計劃」最高12%折扣計，折實售價由761.1萬至1,707.6萬元，折實呎價由23,211元至25,817元。今批單位以折實價計，料可套現約10.8億元。

發展商早前透露，最快本周末進行首輪銷售，有機會盡推首兩張價單合共198伙發售。

相關新聞：

MONACO ONE暫超購14倍 最快日內加推

(片)會德豐MONACO ONE入場756萬 較同區新盤低約15% 攻陷換樓客

中原：MONACO ONE首批開價較區內二手低近10%

MONACO ONE首推99伙 折實756萬起

MONACO ONE部署明日開價 天際特色戶料刷區內新高

MONACO ONE首批最少推99伙 涉一房至三房

MONACO ONE樓書出爐 面積319方呎起

news-images
MONACO ONE目前登記人數超過2,000人，以目前兩張價單合共198伙計，超額認購約9倍。(鍾式明攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜monaco-one加推99伙-折實價761萬起-291950
#Hashtags
樓市樓價一手新盤MONACO ONE啟德加推首輪銷售

樓市走勢｜九龍細單位「無肉食」 業主4年明賺實蝕沽

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
樓市走勢｜九龍細單位「無肉食」 業主4年明賺實蝕沽
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多