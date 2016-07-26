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啟德新盤｜MONACO ONE加推99伙 折實價761萬起
2 小時前
啟德新盤｜MONACO ONE加推99伙 折實價761萬起
會德豐地產啟德MONACO ONE自推出以來反應熱烈，最新加推第2號價單，涉99伙。維持最高12%折扣優惠，折實售價由761.1萬元起，折實平均呎價24,543元，較首張價單的23,365元，高5%。發展商表示，撇除景觀及座向因素，是次屬原價加推。
MONACO ONE目前登記人數超過2,000人，以目前兩張價單合共198伙計，超額認購約9倍。
最新加推的99伙戶型為一房至三房標準單位，包括35伙一房開放式廚房、12伙兩房開放式廚房、27伙兩房、20伙三房單位開放式廚房，以及5伙三房加儲物房單位，實用面積由319至671方呎。如選用「120天現金優惠付款計劃」最高12%折扣計，折實售價由761.1萬至1,707.6萬元，折實呎價由23,211元至25,817元。今批單位以折實價計，料可套現約10.8億元。
發展商早前透露，最快本周末進行首輪銷售，有機會盡推首兩張價單合共198伙發售。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜monaco-one加推99伙-折實價761萬起-291950