啟德新盤｜MONACO ONE夥中原推按揭優惠 兩款方案有得揀！

會德豐地產啟德MONACO ONE將於本周六(13日)首輪銷售342伙，包括第1號至3號價單合共341伙以價單形式發售，另招標發售1伙特色單位。常務董事黃光耀表示，集團目前錄得265億元銷售額，若MONACO ONE單位能全數售出，便可達今年全年的300億元銷售目標，並有望創全年銷售金額新高。
總經理(市務)陳惠慈稱，MONACO ONE暫錄超過4,800票，創系列新高。入票客源分布方面，以來自九龍區為主，佔約50%；港島區及新界區各佔約25%。當中自用涉約70%，餘下約30%為投資者，以一房及兩房最歡迎。
配合MONACO ONE銷售在即，中原地產及中原按揭為項目準買家特設全新「MONACO ONE置優越按揭雙優惠」，中原按揭董事總經理王美鳳指，是次推出按揭優惠包括「置低息H按優惠」及「低息高成數按揭」。
「置低息H按優惠」全期按息低至H+1.3厘，以今日(11日)一個月拆息0.07厘計，實際息率低至1.37厘，屬市場至低息按揭計劃，與此同時，客戶亦可特賞現金回贈高達1.4%，亦兼享與按息一致之高存息戶口，按揭期長達30年。
至於「低息高成數按揭」根據不同樓價最高可達80%(樓價達833萬元以下：高達80%按揭；樓價1,000萬元：高達500萬元+20%按揭；樓價1,000萬元或以上：高達70%按揭)，提供全期低息優惠，全期低至P-2.75厘(實際息率現為2.5厘)，現金回贈高達1%，按揭年期長達30年。此計劃超越按保樓價上限，而且選用即供付款之買家亦可即時申請有關計劃。
陳永傑：今年一手成交宗數已超越去年全年
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近年底，樓市再次轉旺，尤其是一手市場，多個大型新盤排隊登場，且銷情報捷，主導大市。事實上，截止昨日為止，今年累積的一手成交宗數已超過1.5萬宗，破去年全年一手成交量，交投暢旺，反映市場存在大批購買力，置業需求仍然殷切，樓價有力再上。
中原為會德豐黃光耀慶生日 送賽車蛋糕
與此同時，中原亦為會德豐地產常務董事黃光耀慶祝生日，送上與MONACO ONE有關的賽車主題生日蛋糕。