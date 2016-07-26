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啟德新盤｜MONACO ONE料今日收逾2500票 考慮提價加推
1 小時前
啟德新盤｜MONACO ONE料今日收逾2500票 考慮提價加推
啟德新盤獲市場追捧，會德豐地產區內MONACO ONE第一期有機會再加推單位應市。常務董事黃光耀表示，項目暫收超過2,000票，以目前兩張價單合共198伙計，超額認購約9倍，有信心今日累收逾2,500票，料首輪截收票數或接近4,000票，超越今年初同系區內MONACO第一期首輪約3,700票數目。
他稱，考慮短期內加推單位，預計單位數目與首兩張價單相若，定價將有提升空間，幅度介乎約5%至10%，預計本周末進行首輪銷售。
總經理(業務拓展)楊偉銘稱，MONACO ONE昨加推99伙，如選用「120天現金優惠付款計劃」最高12%折扣計，折實售價由761.1萬至1,707.6萬元，折實呎價由23,211元至25,817元，折實平均呎價24,543元。以折實價計，樓價低於800萬元共有24伙。
會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，MONACO ONE展銷廳周末兩日吸引逾1萬人參觀，特別介紹項目會所「Body and Soul」空間及部分設施，健身空間達7,200方呎，備有24小時健身室、瑜珈室、室內恆溫泳池等；亦有戶外2,100方呎的健身平台。
首兩張價單折實均價近2.4萬 一房受歡迎
黃光耀總結MONACO ONE首兩張價單，合共198伙，包括84伙一房、73伙兩房及41伙三房單位，折實售價由756.8萬至1,707.6萬元，折實呎價介乎21,671元至25,817元，折實平均呎價23,978元。以折實價計，73伙樓價屬低於800萬元，而整批單位市值約20億元。他透露，約45%入票客對一房單位有興趣，而兩房單位佔約30%，三房單位則佔約25%。
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