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啟德新盤｜MONACO ONE暫收逾3000票 新加推170伙
2 小時前
啟德新盤｜MONACO ONE暫收逾3000票 新加推170伙
市區新盤反應理想，發展商積極推貨應市。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團旗下啟德MONACO ONE第一期暫收超過3,000票，以目前兩張價單合共198伙計，超額認購約14倍，有信心首輪截收票數能超越今年初同系區內MONACO第一期首輪約3,700票數目。
黃光耀稱，連同新加推170伙，項目至今推出3張價單合共368伙，已佔全盤492伙約75%。
他指，項目最新加推第3號價單，涉170伙，涵蓋一房至三房單位，定價會適量地調整，料幅度約5%內，但強調仍屬吸引水平，詳情日內公布。
總經理(市務)陳惠慈表示，入票客源中主要為九龍東，佔約50%；其餘港島及
新界區各佔約25%；有約20%為集團區內項目的向隅客或業主；約70%為自用，鍾情兩房及三房單位；約30%為投資客，鍾情一房單位。
周六進行首輪銷售
總經理(業務拓展)楊偉銘稱，MONACO ONE落實於周六(13日)進行首輪銷售，將分為A及B組，A組再分為A1及A2組，A1組須認購指定2伙單位，A2組須認購指定1伙兩房梗廚或三房單位；B組則認購1伙至2伙。此外，計劃同步安排全盤唯一1伙的天際特色戶招標。至於項目將於周五(12日)下午6時截止認購登記。
MONACO ONE第一期位於啟德沐泰街10號，只有1座36層高住宅大樓，分為「第2A座及第2B座」，提供492伙，單位實用面積由319至1,471方呎，涵蓋一房至四房，設有特色戶。項目預計關鍵日期為2023年3月，樓花期約17個月。
OASIS KAI TAK特色戶5500萬沽
受惠MONACO ONE銷售效應，刺激啟德區內交投。黃光耀透露，同系OASIS KAI TAK今日錄得成交，第1A座36A相連單位成交，實用面積1,499方呎，連888方呎平台，以5,500萬元售出，呎價36,691元。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜monaco-one暫收逾3000票-新加推170伙-292261