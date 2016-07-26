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啟德新盤｜MONACO ONE暫超購14倍 最快日內加推
2 小時前
啟德新盤｜MONACO ONE暫超購14倍 最快日內加推
啟德新盤市場反應熾熱！會德豐地產啟德MONACO ONE上周四(4日)公布首批99伙價單，位於尖沙咀港威大廈2座10樓的示範單位昨日(6日)起對外開放，首個周末吸引不少準買家到場參觀，據記者現場所見場面熱鬧，當中有不少為年輕客及家庭客。
有信心今日累收2000票
常務董事黃光耀表示，MONACO ONE展銷廳首日有約5,000人次參觀，料周末兩日將有逾10,000人次參觀。項目截至今日下午3時，累收約1,500票，以首批99伙計，超額認購約14倍，有信心今日可累收約2,000票，相信項目首輪銷售收票數目有機會超越今年初的MONACO一期數目。他透露，入票客人中約20%為啟德同系項目的向隅客。
七成入票客為用家
至於入票客源分布方面，約70%為自用，投資者則佔約30%；當中九龍區客為主，涉約50%，新界及港島區各佔25%。黃光耀指，最快日內加推第2號價單，料加推約10%至20%單位，單位定價加幅約5%至10%，最快本周末進行首輪銷售。至於項目僅提供1伙的天際特色單位，黃光耀稱有約10枱客對該單位有興趣，將會以招標形式發售，惟目前暫集中處理分層單位為先。
啟德跑道項目料明年中應市
另外，會德豐旗下兩個啟德跑道地合作項目於上月申請預售樓花同意書，被問及推出時間表，黃光耀表示「依家申請預售需時都6至9個月時間，所以最快明年中後期才推出。」
MONACO ONE首批99伙，提供最高12%折扣優惠，折實售價由756.8萬元起，折實平均呎價23,365元。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜monaco-one暫超購14倍-最快日內加推-291895