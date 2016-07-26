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啟德新盤｜MONACO ONE曬冷盡推123伙 周四次輪發售
2 小時前
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樓市樓價一手新盤MONACO ONE啟德會德豐地產加推次輪銷售
啟德新盤｜MONACO ONE曬冷盡推123伙 周四次輪發售
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發展商指，撇除座向、景觀、樓層等因素，MONACO ONE新加推單位輕微加價約2%。(陳奕釗攝)

會德豐地產啟德MONACO ONE第一期首輪銷售341伙即日沽清，發展商乘勢添食，最新加推第4號價單，盡推項目餘下的123伙，維持最高12%折扣優惠，折實售價由799.6萬元起，折實平均呎價25,533元。

發展商指，撇除座向、景觀、樓層等因素，新加推單位輕微加價約2%。今批包括81伙一房開放式廚房、31伙兩房開放式廚房、1伙三房開放式廚房，以及10伙三房加儲物房單位，折實售價由799.6萬至1,788.6萬元，折實呎價由23,665元至30,381元，折實平均呎價25,533元，折實價計料可套現約12.2億元。

發展商同時公布次輪銷售安排，將於本周四(18日)發售150伙，包括93伙一房開放式廚房、36伙兩房開放式廚房、10伙三房開放式廚房，以及11伙三房加儲物房單位，實用面積由326至671方呎。單位折實售價由792.1萬至1,788.6萬元，折實呎價由22,550元至30,381元，折實平均呎價25,461元，折實價計料可套現約15.1億元。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜monaco-one曬冷盡推123伙-周四次輪發售-292925
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