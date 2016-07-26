地產
啟德新盤｜MONACO ONE曬冷盡推123伙 周四次輪發售
2 小時前
啟德新盤｜MONACO ONE曬冷盡推123伙 周四次輪發售
會德豐地產啟德MONACO ONE第一期首輪銷售341伙即日沽清，發展商乘勢添食，最新加推第4號價單，盡推項目餘下的123伙，維持最高12%折扣優惠，折實售價由799.6萬元起，折實平均呎價25,533元。
發展商指，撇除座向、景觀、樓層等因素，新加推單位輕微加價約2%。今批包括81伙一房開放式廚房、31伙兩房開放式廚房、1伙三房開放式廚房，以及10伙三房加儲物房單位，折實售價由799.6萬至1,788.6萬元，折實呎價由23,665元至30,381元，折實平均呎價25,533元，折實價計料可套現約12.2億元。
發展商同時公布次輪銷售安排，將於本周四(18日)發售150伙，包括93伙一房開放式廚房、36伙兩房開放式廚房、10伙三房開放式廚房，以及11伙三房加儲物房單位，實用面積由326至671方呎。單位折實售價由792.1萬至1,788.6萬元，折實呎價由22,550元至30,381元，折實平均呎價25,461元，折實價計料可套現約15.1億元。
相關新聞：
大玩賽車概念 啟德配套「升呢」 MONACO ONE踩油衝刺
MONACO ONE首輪即日沽清 日內將加推餘下單位
(片)會德豐MONACO ONE入場756萬 較同區新盤低約15% 攻陷換樓客
MONACO ONE樓書出爐 面積319方呎起
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜monaco-one曬冷盡推123伙-周四次輪發售-292925