地產
啟德新盤｜MONACO ONE獲批預售 最快下周開價
16 分前
啟德新盤｜MONACO ONE獲批預售 最快下周開價
會德豐地產常務董事黃光耀表示，位於啟德沐泰街10號項目第一期MONACO ONE已獲批預售樓花同意書，最快日內上載售樓說明書，部署下周開放示範單位及公布首張價單。
他透露，項目將提供3個示範單位，涵蓋一房至三房，單位定價會參考同系區內樓盤如MONACO及GRANDE MONACO，期望下月開售。
中原於九龍灣特設項目專門店
中原地產為配合MONACO ONE銷售，位於九龍灣國際交易中心分行特設為項目專門店。中原地產九龍董事劉瑛琳指，啟德新區連年均有全新屋苑落成及入伙，但區內樓價仍拾級而上。
根據中原樓市大數據顯示，啟德新區上月二手登記成交的平均實用呎價報23,933元，與2019年9月份的18,361元相比，樓價短短兩年間躍升30%，可見區內樓價升值潛力有保證，除可吸引租轉買人士及分支家庭進駐外，對長線投資收租客亦有叫座力。
相關新聞：
會德豐啟德MONACO ONE涉492伙 料下月推售
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜monaco-one獲批預售-最快下周開價-290635