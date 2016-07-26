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啟德新盤｜MONACO ONE部署明日開價 天際特色戶料刷區內新高
2 小時前
啟德新盤｜MONACO ONE部署明日開價 天際特色戶料刷區內新高
會德豐地產啟德MONACO ONE部署明日(4日)公布首張價單，料不少於99伙。常務董事黃光耀表示，計劃提供4個付款方案，並備有一按及二按的付款安排。
他指，啟德區的三房單位有固定的換樓客群追捧，MONACO ONE提供90伙三房，均向東南享維港景致，而低息環境適宜樓換樓，最快明日開價，本周末開放示範單位，而明晚將率先開放予Club Wheelock會員參觀。至於全盤僅提供1伙的天際特色戶，有機會於首輪銷售時推出招標，估計售價及呎價將挑戰集團區內新高價，目前紀錄為GRANDE MONACO天際特色戶，成交價逾6,000萬元，呎價高見40,500元。
總經理(市務)陳惠慈稱，天際特色戶為2B座38樓A室，實用面積1,471方呎，屬四房雙套連工作間，連354方呎平台及602方呎天台。最大特色約25米寬闊玻璃幕牆，享180度開揚海景。
她續稱，項目主題式會所「The Grandest Tour」，會所加園林共佔地6.7萬方呎，結合賽車和遊艇概念，設6大主題。
三房522方呎連裝修示範單位
MONACO ONE今日再開放1伙連裝修示範單位，總經理(業務拓展)楊偉銘介紹指，以2B座28樓B室為藍本，實用面積522方呎，三房間隔。全屋設計以賽車和遊艇概念為裝修主題，開放式廚房設計，提供抽油煙機、電池煮食爐、雪櫃、洗衣機等，家電設備齊全。長方形客飯廳以藍橙色為主調，連接22方呎露台。單位廳房同向，可享東南海景景色。
設計師將其中一間睡房改造為書房，採遊艇主題設計。主人房連接16方呎工作平台，放置雙人床後仍可三邊落床。另一間睡房空間四正，大玻璃窗令採光度充足。浴室簡潔明亮，牆身特別採用格紋設計，但沒有窗戶。
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