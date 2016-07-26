啟德新盤｜MONACO ONE首批最少推99伙 涉一房至三房

九龍新盤公布最新部署，會德豐地產啟德MONACO ONE最快本周公布首張價單。常務董事黃光耀表示，最快48小時內開價，料不少於99伙，期望涵蓋各類戶型，計劃本周末對外開放示範單位及接受認購登記，並透露項目會所設計將會針對小家庭及年輕買家。
黃光耀指，自項目上周命名後，代理透露錄得逾千個查詢，包括來自九龍東、港島東、荃灣、沙田等，單位定價會參考同區同系項目如GRANDE MONACO，現時GRANDE MONACO平均呎價約26,111元，亦會參考區內幾個新盤造價，強調會視乎單位質素及景觀，定價有上調空間。他認為，近期股市回升，市場氣氛理想，會加快推售步伐，最快下周開賣。
主打一房及兩房 提供4伙特色戶
總經理(業務拓展)楊偉銘稱， MONACO ONE提供492伙，當中標準單位佔488伙，實用面積由319至671方呎，涵蓋一房至三房間隔，一房及兩房分別標準單位涉247伙及151伙，合共佔全盤約80%。
標準單位詳細戶型分布，包括247伙一房(開放式廚房)單位，實用面積由319至329方呎；91伙兩房(開放式廚房)單位，實用面積由436至445方呎；60伙兩房單位，實用面積由464至492方呎；60伙三房(開放式廚房)單位，實用面積由522至548方呎；30伙三房連儲物房單位，實用面積671方呎。
他續稱，另提供4伙特色單位，當中包括3伙平台戶，提供一房及兩房間隔，實用面積由331至483方呎。餘下1伙為天際平台特色單位，四房間隔，實用面積1,471方呎。
一房及兩房無改動示範單位
總經理(市務)陳惠慈介紹今日向傳媒開放的兩個無改動示範單位，其中以第2A座28樓C室為藍本，實用面積326方呎，一房間隔，屬首置人士、專業人士、年輕家庭首選。單位望體育園景，玻璃幕牆，採光度高，景觀開揚。開放式廚房設計，家電設備齊全。長方形客飯廳，連接22方呎露台。單位不設工作平台，提升實用性。浴室位處睡房內，設有窗戶屬「明廁」，有助排走濕氣。
至於另一示範單位以第2A座28樓E室為藍本，實用面積445方呎，兩房間隔。客廳及所有睡房同向，望啟德體育園景致。大廳方正實用，易於擺放傢俬，附連22方呎露台。開放式廚房設計，家電設備齊全，並加入賽車元素，包括格子玻璃飾面及皮紋廚櫃飾邊，另設風喉式抽氣扇，加強通風。主人房空間方正，附連16方呎工作平台。另一睡房設有大玻璃窗，採光度充足。浴室設窗戶，光猛通風。
MONACO ONE示範單位地址設於尖沙咀港威大廈2座10樓，項目預計關鍵日期為2023年3月，樓花期約18個月。
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