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啟德新盤｜MONACO ONE首推99伙 折實756萬起
1 小時前
啟德新盤｜MONACO ONE首推99伙 折實756萬起
啟德全新盤開價應市！會德豐地產啟德MONACO ONE公布首張價單，涉99伙，提供最高12%折扣優惠，折實售價由756.8萬元，折實平均呎價23,365元。
首批99伙包括49伙一房開放式廚房、29伙兩房開放式廚房、5伙兩房、10伙三房開放式廚房及6伙三房連儲物室單位，實用面積由319至671方呎。單位折實售價由756.8萬至1,605.4萬元，折實呎價21,671元至24,759元。以折實價計，49伙樓價低於800萬元。
會德豐總經理(市務)陳惠慈指，首批最低售價為第2A座3樓G室，實用面積319方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價756.8萬元，折實呎價23,724元。最低呎價兼為兩房入場單位，屬第2A座3樓F室，實用面積444方呎，折實售價962.2萬元，折實呎價21,671元。
周六開放示位及收票
會德豐常務董事黃光耀表示，項目示範單位將於本周六(6日)對外開放，並同步接受認購，有信心MONACO OME比同系MONACO兩期有更理想認購反應。他指，單位定價已參考同系區內項目如今年2月推售的GRANDE MONACO及同區其他新盤，他透露GRANDE MONACO現時成交呎價約26,100元水平，相比之下MONACO ONE首批折實平均呎價低開約15%，形容MONACO ONE首批屬極度吸引價，期望引起市場關注，相信往後加推單位有加價空間，料幅度不少於一成。若市場反應理想，最快下周公布首輪銷售安排，期望本月中前發售。
提供一按及二按
會德豐總經理(業務拓展)楊偉銘稱，MONACO ONE提供4種付款辦法，當中折扣額最高為120天現金優惠付款計劃，折扣額為12%；而建築期付款折扣額為9.5%。此外，買家亦可申請一按及二按，一按為最高樓價70%；而二按為最高樓價25%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜monaco-one首推99伙-折實756萬起-291595