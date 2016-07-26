啟德新盤｜MONACO ONE首輪即日沽清 日內將加推餘下單位

市區新盤銷情報捷！會德豐地產啟德MONACO ONE第一期昨(13日)首輪銷售342伙，當中以價單形式發售341伙，常務董事黃光耀表示，單位即日全數售罄，套現逾35.5億元，平均成交呎價24,777元。與此同時，集團今年售樓金額已突破300億元，創紀錄新高。
黃光耀稱，首輪發售當日出席率約90%，A組時段錄得13組大手買家，售出26伙，涉資近3.5億元；當中最大手買家斥資約3,470萬元，購入2伙三房加儲物房單位；而三房單位亦率先沽清。他透露，有見市場仍有不少向隅客，決定日內公布新價單，將盡推項目餘下單位應市。MONACO ONE至今共推出3張價單，尚餘27伙未推售，因此料新一張價單涉123伙，預計本周四(18日)次輪銷售150伙，當中有近半數為一房單位。他預告，新價單定價會「溫和調整」，將有約5%至10%提供空間。
至於餘下1伙正在招標的天際特色戶，黃光耀說招標仍在進行中，而MONACO第二期銷售部署，他指目前仍待批預售樓花同意書，提供約500伙，估計最快明年才推出應市。
總經理(市務)陳惠慈指，首輪銷售買家分布方面，來自九龍區佔約50%，港島及新界區則各佔約25%。約70%為自用客，另約30%為投資客。
總經理(業務拓展)楊偉銘表示，買家中部分為同系的業主及住客，包括曾購買OASIS KAI TAK、OCEAN MARINI等。另外，同區項目OASIS KAI TAK今日亦錄成交，單位為1座21樓C室，開放式戶型，實用面積294方呎，成交價799萬元，成交呎價27,177元。
另外，會德豐於香港測量師學會首辦的「Best Development and Conservation Award 2021」奪5個獎項，涵蓋Planning, Pre-construction, Construction, Post-occupation及Sales & Leasing五大獎項類別，反映各團隊在項目規劃、建築設計、品質、市場及銷售策略等多方面表現傑出，備受業界專業肯定。