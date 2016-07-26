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啟德新盤｜MONACO ONE首輪累收近4500票 超購12倍
53 分前
啟德新盤｜MONACO ONE首輪累收近4500票 超購12倍
市區新盤反應理想！會德豐地產啟德MONACO ONE將於本周六(13日)首輪銷售342伙，包括第1號至3號價單合共341伙以價單形式發售，另招標發售1伙特色單位。發展商表示，項目至今累收近4,500票，以價單發售的341伙計，超額認購約12倍，並已超越同系MONACO一期的3,727張票的紀錄，創系列新高。
項目於周六公開發售的341伙，包括155伙一房開放式廚房、57伙兩房開放式廚房、60伙兩房、50伙三房開放式廚房，以及19伙三房加儲物房單位，實用面積由319至671方呎。單位折實售價756.8萬至1,733.3萬元，折實呎價介乎22,065元至30,659元，折實平均呎價24,359元。至於全盤唯一1伙天際平台特色單位亦將以招標形式出售，招標日期定於周五(12日)至今年12月31日每日下午2時至下午5時。
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