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啟德新盤｜THE HENELY III暫超購3.3倍 料周末賣樓
1 小時前
啟德新盤｜THE HENELY III暫超購3.3倍 料周末賣樓
恒基地產(012)啟德THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)市場反應理想，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日下午2時，共錄得534票，當中中介人佔24票，以兩張價單合共126伙計，超額約3.3倍。
他透露，正考慮加推第3號價單，料涉約41伙，單位有約5%的加價空間，料短期內公布銷售安排，有機會本周末進行首輪銷售。至於項目昨日起於尖沙咀美麗華廣場一期地下進行路演，首日已錄得逾2,000人次參觀。
單位及會所配備德國名牌設備
林達民指，THE HENLEY內所有標準住宅單位及會所「CLUB HENLEY」均採用國際品牌德國Miele設備，當中更率先引入Miele Generation 7000系列全新的「M-Touch S智能全觸控式操作面板」，可連接Wi-Fi網絡連線功能，配合「Miele App」，住戶可遙距操控單位內的Miele家電。以每個單位計，電器總值逾20萬元。
THE HENLEY III提供404伙，單位實用面積由229至778方呎，間隔涵蓋開放式至三房，預計關鍵日期為明年4月30日，樓花期約8個月。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜the-henely-iii暫超購3-3倍-料周末賣樓-282696