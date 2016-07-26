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啟德新盤｜THE HENLEY III下周一次輪發售81伙 折實價616萬起
5 小時前
啟德新盤｜THE HENLEY III下周一次輪發售81伙 折實價616萬起
新盤市場繼續混戰，恒基地產(012)啟德THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)公布最新銷售安排，將於下周一(20日)次輪發售81伙，全屬第3號價單單位，以最高5%折扣優惠計，折實售價由615.98萬元起。
據銷售安排資料顯示，次輪銷售當日將分A1、A、B1及B組揀樓，當中最優先揀樓為認購1伙指定500方呎或以上單位、或認購2至4伙單位。
81伙實用面積由229至778方呎，包括25伙開放式、18伙一房、25伙一房連衣帽間、8伙兩房連衣帽間及儲物房，以及5伙三房套連衣帽間。折實售價由615.98萬至2,543.24萬元，折實呎價介乎25,631元至34,059元。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民昨日表示，THE HENLEY III自9月9日公布3號價單起至今，一星期共錄得1,180票登記數字，中介人佔24票，以次輪81伙計，超額認購約13.6倍。
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