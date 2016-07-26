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啟德新盤｜THE HENLEY III主打開放式及一房 面積229方呎起
5 小時前
啟德新盤｜THE HENLEY III主打開放式及一房 面積229方呎起
啟德再有新供應！恒基地產(012)THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)短期內公布售樓說明書，最快下周開放示範單位予公眾參觀。
恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，開放示範單位後視乎市場反應，有機會下周公布首張價單，部署下月開售。
THE HENLEY III已獲批預售樓花同意書，涉404伙。林達民透露，單位戶型涵蓋開放式至三房，標準單位實用面積由229至778方呎，主打開放式及一房單位，佔全盤約60%。他稱，項目整體條件較THE HENLEY I佳，包括步行數分鐘即到達港鐵站及景觀更開揚，故理論上價格應比THE HENLEY I高。
至於THE HENLEY I目前累售290伙，套現約31.5億元，平均成交呎價約28,500元，平均每伙成交價約1,086.5萬元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜the-henley-iii主打開放式及一房-面積229方呎起-281065