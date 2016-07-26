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啟德新盤｜THE HENLEY III周六首輪賣100伙 折實625萬起
1 小時前
啟德新盤｜THE HENLEY III周六首輪賣100伙 折實625萬起
一手市場本周末非常熱鬧，恒基地產(012)啟德THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)公布最新銷售安排，將於本周六(9月4日)首輪發售100伙。
100伙實用面積由238至778方呎，涵蓋38伙開放式、27伙一房、23伙一房連衣帽間、8伙兩房連衣帽間及儲物房，以及4伙三房套連衣帽間單位。扣除最高5%優惠後，折實售價由625.38萬至2,499.54萬元，折實呎價介乎25,218元至33,385元，折實平均實用呎價27,938元。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日下午2時，項目共錄得534票，當中中介人佔24票，以首輪100伙計，超額逾4.3倍。
THE HENLEY III提供404伙，單位實用面積由229至778方呎，間隔涵蓋開放式至三房，預計關鍵日期為明年4月30日，樓花期約8個月。
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