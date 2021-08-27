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啟德新盤｜THE HENLEY III提價加推45伙 折實最平669萬
48 分前
啟德新盤｜THE HENLEY III提價加推45伙 折實最平669萬
恒基地產(012)啟德THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)市場反應不俗，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日下午3時，累收350個認購登記，當中中介人佔16票。以首張價單81伙計，超額逾3.3倍。他公布最新加推第2號價單，涉45伙，維持最高5%折扣優惠，折實售價由669.2萬元起，折實平均呎價28,682元，較首張價單28,200元高約1.7%。
林達民指，撇除單位樓層及景觀因素後，新加推單位實際加價約1%，考慮公布首輪銷售安排前加推第3號價單，單位提價幅度料約5%內，最快本周六(9月4日)進行首輪銷售。
新加推單位以一房為主
THE HENLEY III最新加推的45伙實用面積由238至540方呎，包括開放式佔14伙，一房佔25伙，兩房佔6伙。折實售價由669.2萬至1,803萬元，折實呎價介乎25,246至33,385元。最低售價單位為第3B座31樓E室，實用面積238 方呎，開放式間隔，折實售價及呎價分別為669.2萬元及28,118元。
THE HENLEY III提供404伙，單位實用面積由229至778方呎，間隔涵蓋開放式至三房，預計關鍵日期為明年4月30日，樓花期約8個月。
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