地產
啟德新盤｜THE HENLEY III暫超購逾13倍 最快周內公布銷安
8 小時前
啟德新盤｜THE HENLEY III暫超購逾13倍 最快周內公布銷安
新盤市場氣氛暢旺，恒基地產(012)啟德THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)由上周六(4日)首輪銷售至今售出72伙，套現約6.6億元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日下午3點，暫錄得約1,136票，中介人佔24票，以第3號價單81伙計，超額認購約13倍。
他稱，最快本周內公布項目次輪銷售安排，部署下周中秋節前後開賣，有機會再提價加推單位，並透露向海單位會採取惜售策略，目前會集中推售內園景單位。
林達民稱，項目會所「CLUB HENLEY」面積逾3.2萬方呎，設施包括城市農莊「HENLEY FARM」，更特別與本地製香工作室「OKAPI STUDIO」及其專業導師合作，首次為本港住宅項目提供製香工作坊。他續稱，住客可種植12種香草植物，如茶樹、薄荷和迷迭香等，然後透過專業導師提供獨有的工作坊，包括天然浴鹽製作體驗、草本香薰包製作體驗等共16種工作坊，依據個人喜好親手製作天然香味產品。
相關新聞：
THE HENLEY III原價加推81伙 折實價616萬起
THE HENLEY III 4.5米弧形銀幕景觀 入場625萬起
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜the-henley-iii暫超購逾13倍-最快周內公布銷安-284757