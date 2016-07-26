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啟德新盤｜THE HENLEY III樓書已上！最快本周開價
2 小時前
啟德新盤｜THE HENLEY III樓書已上！最快本周開價
恒基地產(012)THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)今日已上載售樓說明書，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，短期內對外開放示範單位，料本周末前公布首張價單並隨即收票，料首批不少於81伙，部署最快本月下旬至9月初開售。
林達民特別介紹項目3A座32樓A室，實用面積776方呎，為三房套連衣帽間間隔，位處大單邊，坐北向南，享啟德體育園開揚景致，主人套房引入意大利步入式多功能空氣淨化衣帽間LEMA FASHION BOX及Barausse室內防塵隔音門。
香港著名藝術家巢錫雄稱，為項目特意打造的藝術雕塑「MY HENLEY」高逾2米，中央橢圓形多面構築，象徵啟德體育園内的主場館。「MY HENLEY」藝術品將放置於銷售中心供公眾參觀。
至於THE HENLEY I 開售至今共售出293伙，套現逾31.68億元，每伙平均成交價約1,081.38萬元，平均成交呎價約28,405元。
一層涉12伙 面積由229方呎起
據THE HENLEY III樓書資料顯示，由1座住宅大樓分A及B兩翼，樓層總數35層，標準樓層2至39樓涉12伙，提供4部升降機。單位實用面積由229至778方呎，最細單位屬I第3A座F室及第3B座F室，同為229方呎，屬開放式間隔。
THE HENLEY III提供404伙，單位包括開放式、一房、兩房半及三房連套房，預計關鍵日期為明年4月30日。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜the-henley-iii樓書已上！最快本周開價-281739