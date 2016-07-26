啟德新盤｜THE HENLEY III首推81伙 開放式625萬入場

啟德新盤開價！恒基地產(012)THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)公布首批81伙價單，提供最高5%折扣優惠，入場開放式單位折實售價由625.38萬元起，折實平均呎價28,200元。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民以「起步價」形容首批單位，開價已較克制，首批定價已參考啟德區內其他項目，惟區內較少新盤主打海景單位，難以如何定價。他部署本周內加推第2號價單，預告有約5%加價空間。他指，明日對外開放示範單位及接受認購，另透露將於下星期一(30日)至下月5日於尖沙咀美麗華廣場一期地下進行項目路演。
今批81伙實用面積由238至778方呎，包括36伙開放式、32伙一房、5伙兩房及8伙三房。單位折實售價由625.38萬至2,500萬元，折實呎價25,218元起。最低售價為第3B座9樓E單位，實用面積238方呎，開放式間隔，折實售價及呎價分別為625.38萬元及26,276元。最低呎價為第3B座8樓D單位，實用面積356方呎，一房間隔，折實呎價為25,218元。今批單位共有68伙屬1,000萬元以下，而向海單位佔13伙。以價單售價計，81伙市值約8.62億元。
較同系THE HENLEY I首批高逾6%
參考同系今年4月推出的THE HENLEY I，首批96伙折實平均呎價26,448元，THE HENLEY III首批高約6.6%；而THE HENLEY I今年5月加推6號價單48伙，折實平均呎價升至28,668元。至於啟德其他新盤，如跑道區首個住宅項目維港一號，今年6月首批212伙折實平均呎價22,977元，THE HENLEY III首批高近23%。
至於對比區內二手屋苑最新實用呎價，據中資地產資料顯示，OASIS及龍譽分別為26,389元及25,368元，THE HENLEY I首批較以上兩盤分別高約7%及11%。
陳永傑：料吸引長線投資者入市
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，THE HENLEY III首張價單定價與同系一期相若，有起動作用，今年4月同系一期開售時，認購反應十分理想，細單位亦全數沽清，全因市場絕無僅有，供應罕貴。是次3期最鄰近港鐵啟德站，出入更方便，加上體育園概念，相信同樣受買家追捧，可再掀搶購潮，料項目最快下月初開售。他指，啟德新區已有逾10個住宅項目，並先後落成及入伙，加上屯馬線已全線通車，正式踏入收成期，長線投資者亦看好啟德新區未來升值潛力，有意進駐區內，同系一期的買家投資者佔近一半，相信今次THE HENLEY III亦可吸引大批長線投資者入市。
陳永傑稱，本月上半月一手成交相對淡靜，下半月隨著股市靠穩，加上一手新盤排隊登場，氣氛熱鬧，且遍布港九新界，相信一手旺勢持續至下月。本月一手成交宗數暫錄逾800宗，計及本周末新界大盤次輪開售，估計全月可達1,300宗一手成交。