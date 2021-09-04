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啟德新盤｜THE HENLEY III首輪傳即日沽68伙
5 小時前
啟德新盤｜THE HENLEY III首輪傳即日沽68伙
多個新盤昨日開賣，當中恒基地產(012)啟德THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)首輪銷售100伙，市場消息指即日有68伙獲認購。
單位最高成交價近2526萬
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民先表示，首輪銷售最高成交價為第3B座32樓A單位，面向啟德體育園及維多利亞港，屬三房套連衣帽間間隔，實用面積778方呎，成交價約2,525.85萬元，成交呎價約32,465元。
他指，其中一組客人大手揀選共2伙，總成交金額約2,414.75萬元，分別為第3B座27樓B單位，面向啟德體育園及維多利亞港之優質單位，屬兩房連衣帽間及儲物房間隔，實用面積540方呎，成交價約1,756.7萬元，成交呎價約32,531元；以及第3B座12樓E單位，面向項目園林綠化及室外游泳池的城中綠洲景致，屬開放式間隔，實用面積238方呎，成交價約658.05萬元，成交呎價約27,649元。
睇中項目擁全運會優勢 斥650萬入市自住
金小姐斥650萬元購入開放式單位作自住，稱在香港讀書，「鍾意香港這個地方」，看中項目擁2025年全運會、國際盛會及沙中綫優勢。至於衛先生買入第3B座22樓D室一房單位作投資，看中啟德低密度規劃，近屯馬綫交通方便。
THE HENLEY III首輪共錄得1,051票，中介人佔24票，超額認購約9.5倍。項目提供404伙，單位實用面積由229至778方呎，間隔涵蓋開放式至三房，預計關鍵日期為明年4月30日，樓花期約8個月。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜the-henley-iii首輪傳即日沽68伙-283331