地產
啟德新盤｜THE HENLEY III首輪暫超購7.5倍
1 小時前
啟德新盤｜THE HENLEY III首輪暫超購7.5倍
恒基地產(012)啟德THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)將於本周六(4日)進行首輪銷售100伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日下午3時，共錄得約850票，當中中介人佔24票，超額約7.5倍，本周五(3日)晚上8時截票。他有信心首輪可錄逾1,000票，並透露在首輪銷售後，隨即部署次輪銷售，最快下周末賣樓。
他介紹項目位處啟德發展區核心地段，毗鄰政府打造的東九龍新商業貿易核心(CBD2)，更與啟德車站廣場及港鐵啟德站近在咫尺。
THE HENLEY III本周六首輪發售的100伙實用面積由238至778方呎，涵蓋38伙開放式、27伙一房、23伙一房連衣帽間、8伙兩房連衣帽間及儲物房，以及4伙三房套連衣帽間單位。扣除最高5%優惠後，折實售價由625.38萬至2,499.54萬元，當中83伙折實樓價低於1,000萬元；折實呎價介乎25,218元至33,385元，折實平均實用呎價27,938元。
相關新聞：THE HENLEY III周六首輪賣100伙 折實625萬起
相關新聞：THE HENLEY III 4.5米弧形銀幕景觀 入場625萬起
相關新聞：THE HENELY III暫超購3.3倍 料周末賣樓
相關新聞：THE HENLEY III提價加推45伙 折實最平669萬
相關新聞：THE HENLEY III首推81伙 開放式625萬入場
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德新盤｜the-henley-iii首輪暫超購7-5倍-283077