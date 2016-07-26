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啟德新盤｜THE HENLEY III 加推45伙 折實價587萬起
1 小時前
啟德新盤｜THE HENLEY III 加推45伙 折實價587萬起
一手市況暢旺，啟德新盤加推單位應市。恒基地產(012)THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)最新加推第4號價單，涉45伙，維持5%折扣優惠，折實售價587.48萬元起。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新價單對比3號價單屬原價加推，而對比首三張價單則加價僅約1%。他透露，短期內公布銷售安排，部署下周末推售，料涉約90伙。
是次新加推的45伙，包括22伙開放式、11伙一房、5伙兩房及7伙三房單位，實用面積由229至778方呎。單位折實售價由587.48萬至2,434萬元，折實呎價介乎24,188至31,941元，折實平均呎價28,343元。最低售價為3A座1樓F室，開放式間隔，實用面積229方呎，折實售價587.48萬元。
被問到近期市場多個新盤推售，林達民認為剛性需求存在，市況亦屬平穩，而項目距離入伙期約半年，相信受買家歡迎，故對項目有信心。
他補充，THE HENLEY至今累售近400伙，套現約42億元。
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