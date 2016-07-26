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啟德THE HENLEY III 最細229方呎
3 小時前
啟德THE HENLEY III 最細229方呎
月│內│出│擊
啟德區再迎新盤登場！恒基地產(012)THE HENLEY III主打細單位，實用面積由229方呎起，短期內公布售樓說明書，有機會月內公布首張價單。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民透露，最快下周開放示範單位，視乎市場反應，部署下月開售。
項目由一座住宅大樓組成，分為A、B兩個分翼，提供404伙，戶型涵蓋開放式至三房套，標準單位實用面積由229至778方呎，主打開放式及一房單位，佔全盤近60%。他稱，THE HENLEY III整體條件較第一期(THE HENLEY I)佳，售價理論上會有所提高。
Wetland Seasons Bay首輪截收逾萬票 超額32倍
新界上車盤認購反應熱烈！新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay將於明日首輪銷售350伙，當中302伙採價單形式發售，累收購樓意向登記逾1萬個，超額認購逾32倍；同日推48伙以招標發售。
另外，宏安地產(1243)青衣薈藍則於今日次輪銷售109伙，截收1,282票，超額近11倍。該盤上周六首輪銷售143伙即日沽清，成交價由402.5萬至517.5萬元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/啟德the-henley-iii-最細229方呎-281218