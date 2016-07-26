四項目申請預售 新地白石角盤起動

地政總署公布，9月份共有4個住宅項目新申請預售樓花同意書，共涉2,194伙。當中新鴻基地產(016)佔兩盤，包括大埔白石角優景里住宅項目(第一期)，提供576伙，預計關鍵日期為2023年8月31日，值得一提項目比鄰《施政報告》提出新建的科學園/白石角站。此外，同系天水圍Wetland Lot No. 33 Development(第二期)亦申請預售，涉388伙。
至於兩個啟德發展區住宅項目同步申請預售，由會德豐地產、新世界發展(017)、恒基地產(012)及帝國集團合作發展的啟德第4B區3號地盤，涉648伙，預計關鍵日期為2023年8月31日。另外為華潤置地(1109)及保利置業(119)合作發展的啟德第4C區1號地盤，提供582伙。
至於9月份共有3個住宅項目獲批預售，涉2,966伙，屬近34個月以來最多，包括新地及會德豐地產合作的何文田太子道西233號，提供75伙。其餘兩個均屬逾千伙項目，包括早前已公布首張價單的中洲置業火炭星凱．堤岸，涉1,335伙，預計關鍵日期為2023年3月31日，以及九龍建業(034)將軍澳石角路一號項目，提供1,556伙。
施政報告後首周末 逾300伙開賣
《施政報告》出爐後首個周末新盤仍旺場，有逾300伙開賣。當中以南豐集團及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城LP10佔最多，明日以先到先得及招標形式發售183伙。
南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，LP10今年進行四輪銷售，至今累售678伙，佔單位總數約七成半，套現逾76億元。明日有158伙以價單形式推，實用面積由447至1,526方呎，包括21伙兩房、104伙三房及33伙四房單位；餘下25伙海景四房雙套及工作間連洗手間單位採招標發售。
會德豐藍田KOKO RESERVE將於周日首推28伙招標，項目一期KOKO HILLS亦推售100伙。常務董事黃光耀表示，其中85伙採價單形式推售，折實售價由794.2萬元起，折實呎價19,584元起，折實平均呎價為21,393元；另15伙招標發售。他稱，KOKO HILLS已快屆現樓階段，屬短樓花期，預計明年9月取得入伙紙。