地產
地皮開標｜恒地近82億奪市建局庇利街項目
2021-09-09
地皮開標｜恒地近82億奪市建局庇利街項目
市區重建局公布，恒基地產(012)以81.89億元奪得土瓜灣庇利街/榮光街發展項目，每方呎樓面地價約11,414元，接近市場預期下限。
恒地發言人表示，庇利街項目位處市區核心地段，集團對該區相當熟悉，包括旗下已發展的項目啟岸，以及區內數個舊樓重建項目，對該區的發展潛力很有信心。集團期待跟市建局攜手合作，為東九龍舊區帶來新氣象，推動可持續發展。
項目上月接獲6份標書，入標財團包括嘉華國際(00173)、長江實業集團(1113)、華懋集團及會德豐地產合組財團；信和置業(083)、嘉里建設(683)及招商局置地(978)合組財團。
林浩文：每方呎售價由2.5萬元起
萊坊執行董事林浩文表示，中標價十分合理，指未來市建局會以「小區」形式發展為主，故這項目有指導性作用，估計住宅部分落成後每方呎售價由2.5萬元起。他稱，現時市區大部分舊樓物業樓齡高及質素差，相信未來市建局會加快舊區重建及復甦進度，尤其在油麻地、旺角及土瓜灣等舊區，所以這類型的項目會愈來愈多。
項目佔地約7.97萬方呎，重建後可建樓面面積約71.7萬方呎，當中包括近60萬方呎的住宅樓面及近12萬方呎商業樓面，屬2014年觀塘市中心重建計劃以來，最大規模的市建局招標項目。市場對項目估值由約79億至109億元不等，每方呎樓面地價由約1.1萬至1.5萬元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/地皮開標｜恒地近82億奪市建局庇利街項目-284098